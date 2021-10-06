«Защемление артерии»: Юлия Паршута получила серьезную травму при подготовке к «Ледниковому периоду»

Исполнительница Юлия Паршута получила травму шеи после репетиции для шоу «Ледниковый период». К слову, знаменитость так и не появилась в первом выпуске танцев на льду.

Илья Авербух пригласил певицу принять участие в его проекте для звезд и профессиональных спортсменов. Паршута отметила, что никогда не была связана с фигурным катанием. Она с нуля училась кататься на льду.

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К сожалению, Юлия не смогла бороться за первое место в «Ледниковом периоде». Причиной стала травма, которую Паршута получила на третьей тренировке.

«Смещение позвонков, защемление артерии, искры из глаз, не ворочать шейным аппаратом напрасно. Мы пытались… В общем, может быть, как-нибудь я подружусь с твердым состоянием воды. Но это уже будет совсем другая история», — призналась Юлия.

Напомним, ранее проект покинул Давид Манукян. Шоумен оставил напарницу Аделину Сотникову из-за травмы руки. Ранее Илья Авербух отметил, что певец уже не в первый раз травмирует конечность. Поэтому знаменитости не стали рисковать.

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