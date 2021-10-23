«Я себя чувствую доктором в дурдоме»: Костюшкин устроил виртуальное шоу в «Шоумаскгоон»

На НТВ продолжается популярный проект «Шоумаскгоон», в котором артисты выступают на сцене и сами друг другу ставят оценки по шкале от 2 до 9 баллов. Соответственно, выиграет тот, кто наберет наибольшее количество очков по итогу всех выпусков.

В проект каждую неделю приглашают специального гостя, который тоже оценивает номера артистов. В субботу, 23 октября, им стала певица Ольга Кормухина.

Первым выступил «король дна» Стас Костюшкин. Артист считается главной звездой проекта. Он над всеми подшучивает, а участники взамен ставят ему самые низкие оценки.

В этом выпуске Костюшкин исполнил песню итальянскую песню, использую технологию виртуальной реальности.

«Я себя чувствую доктором в дурдоме, — прокомментировала его выступление Ольга Кормухина. – Малиновый пиджак… Ну, нельзя так!»

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