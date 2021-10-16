Стал известен победитель нового выпуска «Шоумаскгоон»

На НТВ завершился очередной выпуск популярного проекта «Шоумаскгоон». Девять участников исполнили свои номера и проголосовали друг за друга.

На последнем месте сегодня неожиданно для многих оказалась лидер прошлых выпусков Юлия Паршута. Она исполнила песню Верки Сердючки и ее коллегам показалось, что этот номер певице не подошел.

На восьмом месте Вячеслав Макаров, седьмой – Стас Костюшкин. Шестой стала юное дарование Диана Анкудинова, пятым – Марк Тишман. На четвертой строчке расположился Кирилл Туриченко.

«Бронзу» забрала Алиса Мон, «серебро» — Анатолий Цой. И выиграла в новом выпуске бывшая солистка группы «Сливки» Карина Кокс.

По итогам всех выпусков лидирует Карина Кокс. Кстати, специальный гость «Шоумаскгоон» Диана Арбенина именно ей отдала свои девять очков.

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