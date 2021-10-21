«С какой стати?»: Башаров не стал раскаиваться за свое отношение к женам перед зрителями

Артиста попросили искренне высказаться о скандалах с его участием, и он не стал сдерживаться в выражениях.

21 октября вышел новый выпуск YouTube-шоу «Алена, блин!», гостем которого стал скандальный актер Марат Башаров. Это было первое видеоинтервью 47-летнего артиста в Интернете.

На протяжении почти часа общения ведущая Алена Жигалова несколько раз пыталась подвести гостя к серьезному разговору об инцидентах, когда он избивал своих жен. Журналистка надеялась услышать слова раскаяния, извинения, но Башаров больше сыпал иронией, а потом и вовсе сказал, что все его ответы могут быть актерской игрой.

«Все-таки тему ваших жен и всех этих историй с избиениями вы сводите к каким-то шуткам, — упрекнула Марата Алена под конец беседы. — Ну вот увидите: люди, которые посмотрят наше интервью, будут писать: «Что же он издевается? Почему он ни разу не сказал искренних слов, не раскаялся в своих поступках?» «Вы же не святой отец, чтобы мне перед вами раскаиваться, просить перед вами прощения, — ответил ей Башаров. — Мне перед телезрителями просить прощения? С какой стати? Я попросил прощения перед Елизаветой и Екатериной (бывшие жены актера, — Прим. авт.), они это знают. Перед кем мне еще нужно? Выйти на Красную площадь? Или перед этими людьми, которые в Интернете сидят целыми днями и читают всякую *** (ерунду, — Прим. авт.)? Мне перед вами просить прощения?!»

После этого артист сказал еще одну фразу, определяющую, куда нужно пойти людям, лезущим в его личную жизнь, и отметил, что вот теперь он высказался искренне.

На этой откровенной ноте шоу решили закончить.

больше по теме Полиция не стала возбуждать уголовные дела в связи с избиением Маратом Башаровым своих жен Стражи правопорядка проводили проверки, но серьезных нарушений не нашли.

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