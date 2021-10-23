В цветочной панамке: Альбина Джанабаева показала подросшую дочку на отдыхе

Певица Альбина Джанабаева похвасталась солнечной атмосферой отдыха в обнимку с дочерью Агатой. Свежим снимком артистка поделилась на личной странице в Instagram.

Малышка положила головку в панаме с цветочными принтом на мамину грудь. Альбина в зеленом топе с эффектом вязки нежно поцеловала наследницу.

Пухленькая дочь Валерия Меладзе и Альбины Джанабаевой вызвала всеобщее умиление среди фолловеров знаменитостей. Слушатели Альбины с удовольствием наблюдают за взрослением Агаты.

«Какая сладкая булочка», «Какая милая девочка! Будьте счастливы», «Сладкая принцесса с красавицей-мамой», «Прекрасные две девочки! Такие милашки, я не могу», «Какая чудная пухляшка», – восхитились поклонники Джанабаевой певицей и ее наследницей.

Напомним, ранее Альбина Джанабаева в пудровом атласном платье прогулялась по морскому побережью с малышкой Агатой в желтом комбинезончике. Исполнительница несла дочурку прямо на себе в специальной переноске, которая крепилась к плечам и корпусу. Такое приспособление освободило руки артистки от нагрузки.

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