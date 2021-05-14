Александра Трусова в купальнике и укороченном топе запечатлелась на яхте во время отдыха

Звезда вместе с братьями и родителями несколько дней назад отправилась в отпуск.

Бронзовый призер чемпионата мира по фигурному катанию в женском одиночном разряде в шведском Стокгольме Александра Трусова в Instagram поделилась красивыми отпускными фотографиями. На снимках звезда запечатлена на яхте в укороченном топе и купальнике на яхте. Спортсменка наслаждается ярким солнышком в компании самых близких людей – родителей и своих младших братьев.

«Саша — невероятная красотка», «Великолепно выглядишь. Желаю тебе набраться сил перед новым сезоном», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что несколько недель назад Александра Трусова приняла решение покинуть группу двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и вернуться к своей прежней наставнице Этери Тутберидзе.

Сам Плющенко, как, впрочем, и Трусова пока не давали развернутых комментариев, побудивших принять такое решение. Фигурист лишь отметил, что у них закончилось со спортсменкой действие прежнего контракта и они решили его не продлевать.

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