«Преемственность не в буквах паспорта»: Еремеев объяснил, почему не взял фамилию Мишулина

В проекте «Загугли звезду» журналисты Teleprogramma.pro задали актеру и телеведущему Тимуру Еремееву вопрос, который волнует многих телезрителей, — почему тот не взял фамилию своего отца, Спартака Мишулина. Для тех, кто не знает, напомним, что несколько лет назад молодой человек заявил о том, что он — внебрачный сын легендарного советского артиста. Вдова и дочь Мишулина подали на шоумена иск о защите чести и достоинства, но суд оставил их без удовлетворения. По этому скандалу на федеральных каналах вышло несколько телешоу.

Итак, если у закона нет сомнений, что Еремеев является сыном звезды советского кино, почему бы молодому актеру не взять себе фамилию известного отца?

«Моя фамилия со мной давно, я работаю с ней. Актеру тяжело менять имя. Мне не важна какая-то знаковость, преемственность же состоит не в буквах паспорта, а в другом. И потом лишний раз не хочется раздражать мою довольно нервную сестру. Лучше поберечь нервы», — ответил на Тимур.

Он добавил, что не думает, что громкая фамилия смогла бы помочь ему в жизни. В конце концов, молодой человек сумел стать артистом и получить множество ролей и как Еремеев.

Журналисты спросили, могли бы Тимур и Карина помириться, на что актер сказал, что его сестре это не нужно. Он привел в пример один эпизод, когда ему удалось нормально поговорить с Мишулиной, но и этот шаг навстречу оказался с «сюрпризом».

«Мы вышли из кафе, где встречались с Кариной и ее мужем. А в это время муж воровал палочки для суши, чтобы отправить их в Швецию и сделать тест ДНК. Ну и как к этому относиться? Человек тебя обнимает, а за спиной происходят странные вещи», — рассказал Еремеев.

Шоумен добавил, что не держит никакого зла на сестру и жалеет, что у них все так получилось. Он уверен, что Карине лучше живется и без него, и поэтому держит с ней безопасную дистанцию.

Смотрите полное интервью с Тимуром Еремеевым: