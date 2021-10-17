Карина Мишулина призналась, что до сих пор живет за счет отца

Наследница Спартака Мишулина сдает в аренду недвижимость, доставшуюся ей от папы.

В 41 год актриса Карина Мишулина ни в чем не нуждается благодаря наследству знаменитого отца.

Телеведущая Лера Кудрявцева вынесла вердикт артистке:

«Ты сидишь на шее у отца».

Мишулина отрицать не стала. У Карины загородный дом и две столичные квартиры. Вся недвижимость досталась знаменитости от отца.

«Можно сказать и так. На самом деле я долго об этом думала. Если бы появилась возможность куда-то переехать, я бы не смогла это сделать. Я консерватор по натуре. Для меня дом – место силы. Я не смогу его променять», – призналась Карина в эфире «Секрета на миллион» на канале НТВ.

Квартиры Мизулиной находится в самом центре столицы, у метро Маяковская. Это три километра от Кремля. Метраж жилплощади составляет 103 и 105 метров. Две квартиры Карина сдает в аренду. За коммунальные услуги Мишулина платит сама. А кандидатов выбирает придирчиво.

Сама Мишулина с семьей живет в подмосковной Салтыковке.

«До истории этой гадкой хорошо зарабатывала. У меня были театр, антреприза и съемки. Но потом моя репутация серьезно пострадала», — отметила Карина.

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