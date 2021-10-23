Будто голая: невестка Орбакайте пришла на вечеринку в топе-бюстье с эффектом обнаженного тела

24-летняя модель, жена Никиты Преснякова Алена Краснова обожает веселиться. И минувшую пятницу, как и многие знаменитости накануне локдауна в Москве, девушка провела на вечеринке в кругу друзей.

Красотка постаралась повеселиться от души. И для выхода в свет выбрала притягивающий взоры наряд. Она облачилась в топ-бюстье с эффектом обнаженного тела, при первом взгляде на который может показаться, что одежды нет на самом деле. И мини-юбку, подчеркнувшую тонкую талию модели и ее длинные ноги.

Невестка Орбакайте с удовольствием позировала на камеру, пританцовывала и демонстрировала свою модельную фигуру для контента в Instagram.

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