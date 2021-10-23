Еще чуть-чуть – и потеряет: Рудова так зажгла на дискотеке, что ее пышная грудь едва не покинула декольте

Красотка побывала на дне рождения у подруги и отплясывала под «Руки вверх!».

Звезда сериалов Наталья Рудова обожает тусоваться. Каждую пятницу красотка выбирается куда-нибудь с друзьями, чтобы как следует повеселиться. И в минувший вечер звезда решила провести на всю катушку – чтобы было что вспомнить в грядущий локдаун.

Рудова оказалась в числе гостей на дне рождения подруги. Красотка пришла на вечеринку в серебристом кроп-топе из страз, который свободно прикрывал пышный бюст блондинки, а также черных брюках.

На дискотеке под выступление Сергея Жукова и хитов времен группы «Руки вверх!» Рудова как следует зажгла. Так, что ее выдающийся бюст едва не покинул декольте. В какой-то момент красотка прижала топ ладошкой, иначе бы дело точно закончилось конфузом.

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