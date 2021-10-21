Задрала и рассекретила: Рудова в красном мини показала, что у нее под юбкой

Актриса долго выбирала, какой наряд ей надеть.

Звезда сериалов и видеоклипов Наталья Рудова часто появляется на тусовках с подругами. Девушка любит веселиться, и может отправиться на вечеринку даже среди недели. В этот раз она не смогла определиться с нарядом и выбирала между двумя платьями.

Оба платья оказались красными. Но у одного есть пикантный секретик, который Рудова не стала скрывать от подписчиков, а показала у себя в микроблоге. Она задрала платье и показала, что у нее под подолом.

Оказалось, что платье пошито из тонкой прозрачной микросетки, и ему требуется дополнительный слой. Им оказалась еще одна юбка красного цвета, которую без стеснения показала красотка на видео.

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