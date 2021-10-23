Леди в черном: Бузова вслед за Кудрявцевой нарядилась в кожаный total look

Поп-дива Ольга Бузова очень тяжело пережила отмену своего грандиозного шоу в «Крокусе», над которым работала всю осень. Из-за пандемии коронавируса все массовые мероприятия на конец октября и начало ноября в Москве были отменены, и певица даже расплакалась от обиды.

Поскольку сейчас в Москве ее ничего не держит, красотка решила сесть в самолет и покинуть город. А, возможно, и страну – куда именно летит звезда, она оставила в тайне.

На борт частного джета Бузова взошла в тотальном черном образе из кожи. Она облачилась в свободного кроя жакет и облегающие легинсы. Кстати, многие селебрити выгуливают этой осенью подобные total look. На днях Лера Кудрявцева появилась на съемках в кожаном костюме трендового оттенка латте.

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