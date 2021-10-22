В черном драпе и с улыбкой: Марина Юдашкина прогулялась по Патриаршим прудам с другом семьи

В последних публикациях жены модельера Валентина Юдашкина – Марины Юдашкиной – появилась фотография с другом семьи и коллегой Давидом Ройтманом.

Дизайнер прогулялся с подругой по Патриаршим прудам. Это место, по словам Юдашкиной, стало пристанищем самых модных людей Москвы.

«На прогулке. «Патрики» — это район, который собрал в себя все клише современной Москвы. И сидя в кафе, ты видишь за окном людей, одетых моднее, чем на Неделе моды. Встретила милейшее создание – собачку. Не знаю, какая порода. И не смогла удержаться от фото. Это место – притяжение для прогулки, особенно когда такая погода! С другом семьи Давидом Ройтманом», — поделилась впечатлением от вечерней прогулки Юдашкина.

«Очей очарование. Мариночка, как всегда, хороша», «Марина, у вас такая добрая улыбка», «Всегда приятна и радушна! Красивый человек с доброй улыбкой и красивой душой», «Люблю на вас смотреть. Такая красивая, позитивная!» — восхитились Юдашкиной поклонники.

Напомним, ранее Марина Юдашкина похвасталась внуком Аркашей, который выиграл футбольный кубок.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.