Элегантная во всем: Юдашкина в юбке плиссе и замшевых сапожках появилась на модном показе шуб

Жена Валентина Юдашкина появилась на светском рауте в наряде, который привлек к ней внимание.

Марина Юдашкина — жена Валентина Юдашкина. Уже больше 30 лет она является его главной поддержкой и опорой. Супруги много путешествуют и стараются не пропускать вечеринок друзей. Часто они появляются в гостях у Аллы Пугачевой и Максима Галкина. А недавно жена модельера посетила праздник, который устроил Николая Басков в честь своего юбилея.

Обычно Марина всегда продумывает свои образы. Порой наряды для нее шьет муж. Черный цвет стал одним из любимых у светской львицы. Но на этот раз она решила продемонстрировать более броский и актуальный осенний образ. Супруга Юдашкина отправилась на модный показ в юбке плиссе и джемпере песочного цвета. Замшевые сапожки на шпильке, дополнившие монохромный лук.

«На показе коллекции шуб приуроченной к юбилею Ирины Крутиковой, 85 лет, известного советского модельера, она имеет более 50 наград и называют ее «королева русского меха». Наша Галочка также участвовала в показе и съемке рекламы, ей было пять лет, шуба из коллекции «Птицы» стала символом русского меха!» — поделилась звезда.

Поклонники были восхищены тем, как выглядит Марина. Многие одарили ее комплиментами. «Вы хороши до неприличия! Красавица!», «Шубы-птицы шедевр. Просто восхитительно», «Наконец-то не в черном», «Мне так нравится ваш стиль, я бы хотела так же уметь одеваться», «Стильная!», «Вы, как всегда, шикарна», «Ну надо же в 62 так круто выглядеть», — прокомментировали пост подписчики.

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