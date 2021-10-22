«Их эта история не удивила»: Дихтяр рассказала о жизни после признания в изнасиловании Березовским

33-летняя супермодель Кира Дихтяр недавно призналась на шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир» на канале «Россия 1», что ее в 15 лет изнасиловал олигарх Борис Березовский. Она была девственницей и сказала об этом миллиардеру, но его это только возбудило.

В настоящий момент модель выступает за поднятие возраста согласия и занимается разработкой программы, цель которой поднять легальный возраст вступления в интимные отношения не только в России, но и в большинстве стран мира.

Напомним, Киру привезли к олигарху домой в Лондон под предлогом съемок, на тот момент она только начинала строить карьеру модели. На ее мольбы и крики не трогать ее он никак не отреагировал, а на следующий день выбросил на улицу, не беспокоясь, как она доберется к себе в номер.

Много лет она скрывала ото всех, что произошло с ней, опасаясь за жизнь близких. Однако позже открылась Джеффри Эпштейну и маме.

«Я очень боялась, что они захотят вступиться за меня и из-за этого пострадают. Это был самый настоящий панический страх, в котором я жила очень много лет. Об этой истории знал мой друг Джеффри Эпштейн, которого в отличие от русского олигарха обвиняли в сексуальных связях с несовершеннолетними и даже торговле ими. Но ко мне он относился прекрасно, и зная его и то, чем он занимался, мне почему-то было с ним поделиться проще всего. Он был шокирован этой историей, которая со мной произошла. Он меня так искренне поддерживал, что мне стало проще открыться близким и поведать им о том, что со мной тогда случилось. Мама потом призналась, что чувствовала неладное, но видела, что я не хочу говорить, и не стала на меня давить, чтобы я не испытала еще большего стресса», — рассказала Teleprogramma.pro Кира.

По ее словам, после шоу Малахова и публичного признания, истина которого, к слову, подтвердилась на детекторе лжи, она не испытала никакого облегчения. И до сих пор не может относиться к этой истории спокойно, но ей пришлось пойти на это, чтобы быть услышанной.

«Это действительно очень болезненная для меня тема, обсуждать которую я решилась только потому, что в данный момент я занимаюсь подготовкой законопроекта о повышении легального возраста согласия половой жизни. Я не понаслышке знаю, какой эта проблема может оказаться травмирующей, и как это важно сегодня говорить об этом. История, которая произошла со мной, однозначно указывает на то, что в России с этим есть проблемы! Хотя территориально все случилось в Лондоне. Повторюсь: на тот момент мне было всего 15. В России вступить в брак официально можно и в 16, и даже в 14 при наличии отягощающих обстоятельств, например, беременности девочки. А совершеннолетие в нашей стране наступает, как мы все знаем, только в 18 лет. Такой ранний возраст согласия, как в России, позволяет мужчинам, неотягощенным морально-нравственными принципами и имеющим деньги и определенный социальный статус, использовать девочек 14–16 лет для удовлетворения своих сексуальных потребностей и не нести за это никакой юридической ответственности», — сказала Кира Teleprogramma.pro.

Модель считает, что решить проблему нужно на мировом уровне, привлекая внимание к ней не только со стороны общества, но и законодательных органов, а также ООН, где она и ее сторонники хотят выступить с инициативой поднять по всему миру возраст согласия до 17–18 лет. «Это поможет сдвинуть дело с мертвой точки и спасти множество девочек и девушек по всему миру от насилия», — считает Дихтяр.

Как рассказала звезда Teleprogramma.pro, после шоу Малахова ее многие поддержали. А вот родственники Березовского никак не отреагировали на ее слова.

«Думаю, что они и так знали, что из себя представляет Березовский, и их эта история не удивила», — сказала модель.

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