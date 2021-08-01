Сложно узнать: как на заре карьеры выглядели Пегова, Арнтгольц, Корикова и другие звезды

Эти актрисы снискали любовь и признание поклонников. Они все так же привлекательны и хороши, как и в пору своей ранней молодости.

Имидж, узнаваемость, и талант, казалось бы, вот залог успеха любой актрисы театра и кино. С годами внешность меняется — миловидные красотки превращаются в искушенных роскошных женщин, гордящихся своими достоинствами и умело скрывающими свои недостатки. Сайт Teleprogramma.pro решил вспомнить, как выглядели популярные отечественные актрисы на заре своей карьеры.

Татьяна Арнтгольц, 39 лет

Бывшая жена Ивана Жидкова вместе со своей сестрой-близняшкой Ольгой приехала покорять Москву из родного Калининграда. Кстати, родители актрис до сих пор живут в этом городе. Татьяна Арнтгольц блистательно играет в театральных постановках, многие помнят ее по таким фильмам, как: «Талисман любви», «Глянец», «Ласточкино гнездо», «Снайперы. Любовь под прицелом».

Сейчас вместе с Александром Лазаревым-младшим актриса ведет программу «Жди меня». В юности у Татьяны были все такие же светло-русые локоны и миловидные черты лица.

Арнтгольц уже дважды мама — у нее есть дочь Маша от Ивана Жидкова и сын Данила от Марка Богатырева.

Екатерина Климова, 43 года

Бывшая жена Игоря Петренко проснулась известной после выхода на экран исторической теленовеллы «Бедная Настя». Актриса сыграла в сериале Наталью Репнину, фрейлину императрицы и супруги Николая I. По словам самой Екатерины, эта роль была для нее очень важна. Получив актерское образование, она мечтала о важных проектах. И вот улыбнулась удача. Вслед за этой ролью на Климову посыпались предложения о съемках.

Вот такой красавицей с короткой прической под мальчишку Екатерина была когда-то в юности. Сейчас она уже мама четверых детей. Помимо старшей 19-летней дочки Елизаветы от ювелира Ильи Хорошилова, у актрисы есть сыновья Матвей и Корней от Игоря Петренко, а также младшая дочь Белла от Гелы Месхи.

Ирина Пегова, 43 года

Экс-возлюбленная Дмитрия Орлова приехала покорять Москву из города Выкса, Нижегородской области. Мама актрисы до сих пор живет там. Ирина Пегова вместе с дочкой Татьяной часто приезжает проведать родных. Актриса совершенно не звездная: так в отпуске она может помыть окна к Пасхе, а летом помогает маме Вере Александровне поливать огород. Когда-то в юности у красавицы Ирины в придачу к пронзительно-голубым глазам были две толстые русые косы. А также миловидный овал лица и пухлые щечки.

Елена Корикова, 49 лет

Именно такой поклонники исторической теленовеллы «Бедная Настя» запомнили Елену Корикову — роскошной блондинкой с точеной талией и изящной стройной фигурой. Еще до съемок в сериале актриса отметилась во многих картинах, к примеру в лентах: «Три сестры», «Барышня-крестьянка», «Капитанские дети».

Сейчас актриса редкий гость на светских раутах. Она ведет довольно закрытый образ жизни, не общается с прессой, но время от времени публикует в личном микроблоге свежие снимки, рассказывая о путешествиях.

Елизавета Боярская, 35 лет

Дочь Михаила Боярского с юных лет продолжает дело своих родителей — она снимается в кино и играет в театре. При этом Елизавета успела дважды стать мамой. У нее подрастают сыновья: Андрей и Григорий. На протяжение всей своей актерской карьеры она практически не меняла имидж — каштановые длинные локоны, минимум макияжа и акцент на естественность. Вот только с возрастом черты лица стали более точеными, исчезло былое детское очарование.

Кристина Асмус, 33 года

Спортсменка-гимнастка из Королева сумела стать популярной актрисой, снявшись в сериале «Интерны». Кристина подарила дочку Настю своему на тот момент мужу резиденту Comedy Club Гарику Харламову. Этот брак был недолгим. По слухам, экс-возлюбленный актрисы уже нашел себе другую избранницу. А вот о своей личной жизни Асмус предпочитает не говорить.

Мария Куликова, 43 года

Бывшая жена Дениса Матросова и сейчас с успехом снимается в сериалах. Популярность эта красавица-блондинка получила благодаря ленте «Две судьбы», которая с успехом шла на ТВ в начале 2000-х. За плечами Марии десятки ролей. Как и Елизавета Боярская, Куликова сохранила свой имидж, оставшись яркой блондинкой.

Светлана Ходченкова, 38 лет

Муза ныне покойного режиссера Станислава Говорухина, звезда военной драмы «Благословите женщину» в юности отличалась от той Светланы Ходченковой, что мы знаем сейчас. За годы взросления актриса заметно сбавила в весе, похорошела. Но сохранила свои изумительные локоны оттенка спелой пшеницы.

Юлия Снигирь, 38 лет

От своего гражданского мужа Евгения Цыганова актриса родила сына Федю. Для Юлии этот ребенок стал первым, а для ее возлюбленного — восьмым. Ради любимой Цыганов ушел из семьи, оставив Ирину Леонову с семью детьми. К тому же, разница в возрасте между двумя младшими наследниками Евгения всего полгода. Ирина родила дочку Верочку, а следом появился ее братик Федя от Снигирь.

Юлия после родов заметно постройнела. В юности у нее были пышные темные локоны, сейчас же Снигирь может похвастаться стройной фигурой и словно высеченными из мрамора чертами лица.

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