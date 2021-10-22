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«Ловите эксклюзив»: Маша Горбань в «леопардовой» блузе засветила объемный бюст

Актриса поделилась кадрами в своем инстаграм.

«Ловите эксклюзив»: Маша Горбань в «леопардовой» блузе засветила объемный бюст
Маша Горбань. Фото: instagram.com/gorban_masha

В начале августа Маша Горбань стала мамой во второй раз. Сына Нилана актриса родила в Майами, а спустя месяц вернулась в Россию. Недавно она приступила к работе. В своем инстаграм звезда «Кухни» поделилась кадрами со съемочной площадки.

«Ловите эксклюзив со съемочной площадки! Ой, как хочется вам все рассказать. Роль мечты, команда мечты! Я и забыла уже, что два месяца назад бегала с огромным животом», — написала Горбань.

Маша Горбань
Маша Горбань. Скриншот: instagram.com/gorban_masha

На кадрах Маша позировала в лосинах, которые подчеркнули ее стройные ноги и свободного кроя блузе с «леопардовым» принтом.  Ее крой позволил блондинке блеснуть своим роскошным бюстом.

«Какая вы красивая! А одежду Вы сами выбираете? Классная походка! Красотка как всегда!», — писали пользователи Сети.

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