«Ловите эксклюзив»: Маша Горбань в «леопардовой» блузе засветила объемный бюст

В начале августа Маша Горбань стала мамой во второй раз. Сына Нилана актриса родила в Майами, а спустя месяц вернулась в Россию. Недавно она приступила к работе. В своем инстаграм звезда «Кухни» поделилась кадрами со съемочной площадки.

«Ловите эксклюзив со съемочной площадки! Ой, как хочется вам все рассказать. Роль мечты, команда мечты! Я и забыла уже, что два месяца назад бегала с огромным животом», — написала Горбань.

На кадрах Маша позировала в лосинах, которые подчеркнули ее стройные ноги и свободного кроя блузе с «леопардовым» принтом. Ее крой позволил блондинке блеснуть своим роскошным бюстом.

больше по теме В десятке трендов осени: Подольская вслед за Горбань отметилась на публике в модном головном уборе Звезда также примерила динамичный костюм оттенка крем-брюле.

«Какая вы красивая! А одежду Вы сами выбираете? Классная походка! Красотка как всегда!», — писали пользователи Сети.

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