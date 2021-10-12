Стильная лаконичность: Горбань отметилась на Неве в куртке, которую будут хотеть все

Александр Рогов уверен, что этот предмет одежды покорит сердца многих модниц.

Мария Горбань посетила Санкт-Петербург, где основательно утеплилась актуальными вещами. Актриса выбрала для своего променада у реки Невы трендовую куртку в стиле телогрейки, поверх которой примерила еще и дутый жилет. Образ звезда «Кухни» завершила джинсами, бейсболкой и маскулинными ботинками на шнуровке.

Мария Горбань давно слывет в свете большой модницей и даже на обычной прогулке звезда постаралась быть в тренде. К примеру, ранее о куртке, которую примерила актриса очень лестно отзывался Александр Рогов в рамках своего YouTube-проекта Rogov live.

«Это тренд следующего сезона. Все будут хотеть носить такие телогрейки», — заверил ведущий.

Они отличаются простотой кроя, отсутствием воротника или скромной стойкой, часто имеют стежку.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.