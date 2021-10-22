Остаются на дереве, радуют глаз: Екатерина Климова похвасталась урожаем яблок

Не только Максим Галкин может похвастаться урожайным садом. Многие знаменитости по его примеру разводят просторные огороды, на которых сами выращивают различные культуры. Например, Екатерина Климова, звезда сериала «По законам военного времени», живет за городом и каждый год старается выращивать у себя овощи, ягоды и фрукты.

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У себя в Instagram Климова показала, каким оказался урожай яблок в этом сезоне. Плоды еще остаются на дереве и радуют глаз своим изобилием ярко-желто-зеленых оттенков. Хотя листва уже давно облетела.

Климова живет в загородном доме с мамой и четырьмя детьми. И в прошлом сезоне у звезды снимали программу «На дачу», где красотке помогли обзавестись террасой.

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