«А туи как кипарисы огромные!»: Галкин и Пугачева восхитились роскошному саду Буйнова

Певец Александр Буйнов в своем микроблоге поделился новостями из сада. Музыкант сообщил, что привел свою придомовую территорию в порядок с помощью профессионалов, и теперь наслаждается настоящим буйством красок.

«Мне казалось — у нас все хорошо, цветет и пахнет… Оказалось не совсем так. Ребята зашли-залезли во все углы, зачистили капитально, обработали все (!) деревья и кустарники, не осталось ни одного желтого листика. И под конец лета у нас заиграла зелень, цветы и трава!», — порадовался Буйнов.

Артист показал фотографии с цветущим и уютным садом, его аллеи, кустарники, деревья. И красота придомовой территории товарища поразила даже Аллу Пугачеву и Максима Галкина – давних любителей садоводства.

«Какая у вас красота! А туи как кипарисы огромные!», — поразился телеведущий изобилию. А Примадонна поставила три смайлика с аплодисментами.

«Максим, не завидуйте. У Вас очень крутые классные гортензии!», — заметил кто-то из подписчиков шоумену. И оказался прав: у Галкина в его замке цветет несколько видов гортензии, а также обилие деревьев, цветов, кустарников, есть пруд с кувшинками, пляжная зона, беседки. Телеведущий давно славится своей любовью к садоводству и любит похвастаться результатами собственного труда на участке.

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