Павел Воля назвал Кристину Асмус «собаковладелицей»

На ТНТ прошла презентация нового сезона. Ведущими мероприятия стали звезды канала Гарик Харламов и Павел Воля. Конечно, не обошлось без шуток. Павел Воля представил гостя презентации Екатерину Веселкову и объявил, что с недавних пор она стала собаковладелицей.

«До этого самой известной собаковладелицей в стране была Кристина Асмус, — пошутил Воля. — Но потом конуру пришлось распилить на двоих».

Напомним, резидент Comedy Club Гарик Бульдог Харламов и актриса Кристина Асмус объявили о разводе в прошлом году. Их семилетняя дочка Настя осталась жить с матерью.

Кристина также сообщила, что переезжает с ребенком в загородный дом на свежий воздух. Там рядом есть частная школа, в которую дочка 1 сентября пошла в первый класс. Гарик остался в их московской квартире.

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