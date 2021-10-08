«Ляйсан, я люблю тебя!»: Гарик Харламов на Comedy Club решил похитить жену у Павла Воли

Резидент Comedy Club Иван Половинкин в Instagram проанонсировал новый выпуск популярного шоу.

На кадрах из нового выпуска будет много всего интересного. К примеру, Гарик Харламов неожиданно решил признаться в любви жене своего коллеги Павла Воли гимнастке Ляйсан Утяшевой.

«Ляйсан, я люблю тебя!» — заявил Гарик Харламов.

Впрочем, Павел Воля в долгу не остался. «Давайте тогда и я выступлю: «Кристинка, возвращайся ко мне», — заявил он, намекая на развод Харламова с актрисой Кристиной Асмус.

Увидят зрители в новом выпуске и сценку с Иваном Половинкиным. «Жена уехала на один день, и я позвал всех бывших. Как жаль, что жена уехала всего на один день», — заявил шоумен под смех зрительного зала.

Напомним, что у Гарика Харламова сейчас новая девушка актриса Катерина Ковальчук. А вот его бывшая жена Кристина Асмус пока одинока.

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