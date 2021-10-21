«Так мы ложимся спать»: Дмитрий Тарасов нежно поцеловал своих принцесс перед сном

Футболист проявляет максимум заботы по отношению к маленьким наследницам.

Муж модели Анастасии Костенко — Дмитрий Тарасов — поделился трогательными моментами семейной жизни. В своем микроблоге знаменитость опубликовал запись с дочками Евой и Миланой.

Тарасов показал, как старшая дочь Милана укрыла сестренку Еву одеялом. Малышка поцеловала младшую наследницу футболиста.

А сам Тарасов укрыл и нежно поцеловал своего первенца.

«Вот так мы ложимся спать. Оставьте комментарий этим двум принцессам», — написал Дмитрий под роликом с маленькими дочерьми.

Возлюбленный Анастасии Костенко признался, что в прошлый раз забыл уложить Милану спать. Заботливый папочка поспешил исправиться. Спортсмен попросил прощения у малышки и укрыл девочку ярким одеялом.

«Что тут говорить, это прекрасно! Двойная доза умиления», «Папины пупсики!», «Две милые девочки, очень воспитанные. Всегда смотрю и любуюсь», – восхитились семьей Тарасова фолловеры.

Напомним, ранее Дмитрий Тарасов поделился своими ожиданиями перед рождением сына. Жена спортсмена готовится стать матерью в третий раз. А сам возлюбленный Анастасии Костенко мечтает поскорее взять на руки крошечного наследника.

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