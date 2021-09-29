«Еще чаще забираю»: Тарасов показал, как проводит время со старшей дочкой от первого брака

Дмитрий Тарасов обрел свое счастье в браке с моделью Анастасией Костенко. В скором времени они станут родителями в третий раз. Футболист ждет появления на свет долгожданного сына.

Пара воспитывает двух дочек – Еву и Милану. Также у спортсмена есть наследница от первого брака – Ангелина. В последнее время Тарасов проводит с ней все больше времени. На этот раз в своем инстаграм он показал, как контролирует процесс обучения девочки английскому языку.

«Теперь я еще чаще забираю старшую дочку к себе и очень люблю это время! Ангелина, привет. Она следит за мной в соцсетях, а я за ней. Вообще она у меня продвинутый пользователь, думаю, вы успели это заметить», — написал Тарасов.

Фанаты поддержали решение Дмитрия в комментариях, отметив, что он – хороший отец.

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