Горячее утро: обнаженная Каменских, прикрывшись ладошкой, подразнила снимком из спальни

Певица отдыхает в Дубае и не стесняется показывать свои прелести.

Звезда украинской сцены Настя Каменских дождалась своего отпуска и улетела с мужем в Дубай. Первым делом красотка отметилась на пляже, а затем решила отправиться на шопинг – она решила не откладывать ничего на потом, а сразу переделать все дела.

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После насыщенного дня Каменских поздно проснулась – может себе позволить, ведь отпуск в разгаре. И первым делом красотка потянулась за телефоном, чтобы пожелать доброго утра подписчикам, коих у нее в микроблоге более пяти миллионов.

Из спальни прямиком в Instagram отправился пикантный кадр обнаженной Каменских. Певица, лежа в кровати, прикрылась ладошкой и показала себя. Девушка решила не лишать фанатов простора для воображения, поэтому ограничилась кадром по грудь.

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