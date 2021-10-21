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Причинным местом вперед: Каменских в купальнике предъявила в камеру «зону бикини»

Певица не постеснялась сфотографироваться в необычном ракурсе.

Причинным местом вперед: Каменских в купальнике предъявила в камеру «зону бикини»
Настя Каменских. Фото: instagram.com/kamenskux/

Украинская поп-дива Настя Каменских с мужем Алексеем Потапенко улетели в Дубай. Звезды решили не забывать в отпуске о море, поэтому после Мадрида почти сразу отправились на жаркий курорт.

Поклонница съемок в стиле ню и фотосессий в купальниках, Каменских не заставила фолловеров в Instagram долго ждать откровенных кадров. Красотка в бикини запечатлелась с неожиданного ракурса, предъявив в камеру «зону бикини».

Настя Каменских. Фото: instagram.com/kamenskux/
Настя Каменских. Фото: instagram.com/kamenskux/

«А так действительно, лучше видно купальник», «Давай уже голые фото зачем мелочиться», «А так можно было?», «Шикарно», «Выглядишь как моделька», «Скоро плавок не будет, мне кажется», — комментирую снимок люди.

Сама Каменских не раз признавалась, что любит свою фигуру и с удовольствием делает снимки в купальниках и нижнем белье на память.

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