Чудеса да и только: Рудова в бикини показала, что произошло с ее пышной грудью после похудения

Актриса кино и сериалов Наталья Рудова усиленно взялась худеть. Девушка уже скинула 6 килограммов и признается, что останавливаться не намерена.

Результаты своего совершенствования красотка периодически публикует в микроблоге. И сейчас показала себя до и после похудения. Она нарядилась в то же бикини, что и ранее, и решила поискать отличия.

За время работы над собой Рудова действительно подтянулась в разных местах. Только подписчики снова зацепились за ее пышный бюст. Мол, как бы так тоже похудеть в талии и бедрах, чтобы грудь осталась, кто-то спросил у нее. Блондинка не потеряла ни сантиметра в своем пышном бюсте, чем только восхитила своих фанатов.

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