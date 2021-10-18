Знает свою «рабочую» сторону: Рудова в топе-бюстье с эффектом пуш-ап соблазнила видами декольте

Звезда сериалов и клипов Наталья Рудова в микроблоге поделилась новыми кадрами. Красотка позировала в баре, демонстрируя свои пышные прелести в топе-бюстье с эффектом пуш-ап, выбирая выгодные ракурсы.

«Жизнь одна! Вы кайфуете?», — спросила она у подписчиков.

Фолловеры в ответ принялись философствовать, между делом усыпая любимицу комплиментами. «Красотка», «Дикая кошка», «Натали, вы восхитительны», «Огонь!», «Супер фото!», «Идеальна!», «Наташка красатушка!», — пишут под снимками.

Кстати, ранее стилист Никита Карстен назвал этот наряд Натальи Рудовой супермодным и минималистичным. Но для пущего эффекта посоветовал добавить акценты в виде аксессуаров.

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