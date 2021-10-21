«Нельзя разбрасываться хорошими партнерами»: Васильева объяснила, почему помирилась с Шифриным

Как отметила актриса, сейчас у них в отношениях с юмористом все в порядке.

Актриса Татьяна Васильева в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro объяснила, почему помирилась с юмористом и своим давним другом Ефимом Шифриным. Уже 26 октября они должны вместе выйти на сцену в спектакле «Танцуй со мной».

«У нас все в порядке. Теперь только одна причина, по которой все может измениться – это коронавирус и меры, которые в связи с этим могут принять. Мы на самом деле с Ефимом Шифриным и не ссорились. Просто разные ситуации бывают». Татьяна Васильева

Как отметила Татьяна Васильева, у них все же было с артистом небольшое недопонимание.

«Сейчас мы продолжаем работать вместе и у нас все хорошо. Просто нельзя разбрасываться хорошими партнерами», — заметила она.

Ранее Татьяна Васильева говорила, что Ефим Шифрин уехал на летние гастроли без нее. Она была крайне недовольна этим фактом, заявив, что товарищ ее просто кинул.

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