Слишком статусно: Татьяна Навка в стильном жакете поддержала тренд на яркий цвет сезона

Татьяна Навка уже второй сезон на шоу «Ледниковый период» выступает не в качестве участницы, а как член жюри. Звезда накануне появилась на съемках четвертого выпуска проекта в ярком жакете цвета фуксии.

Выбрав столь яркую деталь для своего образа, Навка поддержала тренд на фуксию, о котором ранее предупреждал Александр Васильев. Причем он объяснял, что оттенок лучше включать в свой образ маленькими штрихами – в больших вещах фуксия выглядит статусно.

«Цвет «фуксия» сейчас в большом тренде. Он был в свое время заявлен великолепным дизайнером из Италии, которая работала во Франции – Эльзой Скиапарелли и начиная с 1930-х годов был на пике моды», — рассказал Васильев в шоу «Модный приговор».

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