Закинула ножку на именинника: Навка в черном платье с крупными пайетками повеселилась на юбилее Баскова

Фигуристка выбрала свободный фасон наряда, чтобы как следует потанцевать.

В столичном ресторане 15 октября прошло празднование юбилея Николая Баскова. Народный артист с шиком отпраздновал именины, пригласив весь свет отечественного шоу-бизнеса.

Среди приглашенных гостей были и Татьяна Навка с мужем Дмитрием Песковым. Звезды с удовольствием веселились, пели песни и танцевали.

Навка для выхода в свет выбрала мерцающее блеском крупных пайеток черное платье. Фасон она предпочла свободный, чтобы не стеснял движений во время танцев. И когда они с подругами водили хоровод вокруг именинника, Татьяна изящно закинула ножку на Николая и исполнила с ним забавный танец.

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