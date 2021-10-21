Элитное жилье: Вера Брежнева владеет недвижимостью на два миллиона долларов

Вера Брежнева стала хозяйкой еще одной квартиры в центре Киева. Муж 39-летней певицы, 58-летний Константин Меладзе купил недвижимость за 63 млн рублей.

Квартира площадью 206 квадратных метров и место в подземном паркинге находятся в центре украинской столицы, в стеклянной башне ЖК Skyline. В комплексе есть своя библиотека, спортзал, комната для переговоров, кафе. Стоимость – около 900 тысяч долларов (более 63 млн рублей).

По данным журнала Viva, в Киеве у Брежневой также есть квартира площадью 80 квадратных метров, пятикомнатные апартаменты более 100 квадратных метров и два нежилых помещения в новостройках. Самой дорогой из них является пятикомнатная квартира. Она находится в дореволюционном доме по улице Десятинной. Такие роскошные апартаменты могут стоить полтора миллиона долларов. По оценкам экспертам вся недвижимость Брежневой тянет на два миллиона долларов (141,65 миллионов рублей).

Добавим, что также у пары есть дом в Подмосковье и в Италии.

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