«Горжусь собой!»: Рудова без бюстгальтера примерила «опасный» топ крест-накрест

Звезда не побоялась, что грудь может выпасть из него.

Актриса клипов, кино и сериалов Наталья Рудова продолжает будоражить поклонников не только новыми ролями в кино, ближайшее из которых выйдет на экраны уже в ноябре, но и пикантными нарядами.

В этот раз красотка не побоялась примерить белый шелковый топ с перекрестом на груди, который надела без бюстгальтера. Опасность его в том, что снизу открылись виды на грудь, которая легко может выпасть при любом неверном движении. Снимок она сопроводила ответом на вопрос от подписчика — до того, как прославиться, она получила обширный трудовой опыт в самых разных сферах.

«И в магазине, и в киоске продавцом в Анапе, и официанткой, и посудомойщицей. Мне надо было что-то есть и что-то носить. Я горжусь собой!», — ответила на вопрос актриса.

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