Директор пришел на работу: Плющенко показал, как важный годовалый сынишка расхаживает в спортзале

Малыш Арсений часто бывает у папы в Академии фигурного катания.

Маленького сынишку Арсения знаменитые родители — Яна Рудковская и Евгений Плющенко — прозвали директором. Малыш для своего возраста чересчур серьезен и любит все проверять.

На этот раз кроха пришел к папе на работу в его Академию фигурного катания. Мальчик проинспектировал тренажерный зал, проверил инструменты и с важным видом направился к двери.

Евгений Плющенко поделился видеокадрами с «проверки» у себя в микроблоге, чем вызвал у подписчиков приступ нежности и умиления.

«Такой сладкий малыш», «Копия отца», «Арсюша — такой милый ангелочек», «Такой потешный», «У него все под контролем. В таком возрасте они любят только командовать», «Прелесть», — написали фолловеры.

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