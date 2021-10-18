Осторожно, слишком милые кадры: годовалый малыш Плющенко и Рудковской устроил забавные танцы

Мама с папой обожают наблюдать за Арсением и часто снимают его на камеру.

Самый младший сынок Евгения Плющенко и Яны Рудковской Арсений растет не по дням, а по часам, и родителям все интереснее становится наблюдать за ним. Кроха, которого в семье зовут директором за его невозмутимость и стремление все контролировать, любит и повеселиться, а мама с папой в это время стараются не упустить трогательных моментов.

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Как многие другие годовалые малыши, Арсений Плющенко любит веселиться. Накануне родители включили детские песенки, и мальчик не удержался – он забавно пустился в пляс, радостно улыбаясь любимой мелодии.

«Боже, как мило», «Такой позитивчик», «Сладкий», «Славный Арсюша», «Такой сладкий!», «Пупсик», «Чудо ребенок», «Арсюша отжигает», «Сладусик!!!», — пишут в комментариях люди.

Малыш растет настоящей копией своего знаменитого папы — голубоглазый блондин. А вот характером он пошел в маму, уверена Яна Рудковская.

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