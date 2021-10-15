От любимой крестной: годовалый малыш Плющенко растерялся при виде множества подарков

Недавно Арсений Плющенко, самый младший из сыновей Яны Рудковской и Евгения Плющенко, отметил первый день рождения. Но подарки продолжаются до сих пор, и очередная порция сюрпризов не заставила себя долго ждать.

В микроблоге Арсения, который ведет его мама, появилось видео, на котором мальчик изучает заветные коробочки и даже немного растерян – столько всего нового у него появилось, что он даже забыл, как отправлять воздушный поцелуй, хоть мама и просила, и показывала.

«Арсюша, как и Саша, очень любит игрушки. Каждый раз, когда кто-то дарит ему, он очень радуется и выражает восторг! Вот в этот раз подарки от любимой крестной», — рассказала многодетная мама.

Малыш довольно подробно осмотрел каждую коробочку, потрогал и похлопал ее. И остался удовлетворен своим богатством.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале!