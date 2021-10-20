«Мечтают найти себе богатого мужика»: Исхаков в пух и прах разнес содержанок

Дмитрий Исхаков поделился своим мнением по поводу взаимоотношений женщин и мужчин. Он сравнил самостоятельных и самодостаточных девушек с теми, кто живет на деньги противоположного пола.

Бывший муж Полины Гагариной звездный фотограф Дмитрий Исхаков после развода стал активно контактировать с прессой. Недавно дал интервью об их отношениях с певицей, а теперь в личном профиле в Instagram рассказал о своей подруге, которая сама воспитывает троих детей.

«Зарабатывает сама, преподавая детям иностранный язык. Вся ее жизнь — это работа и дети, у которых сады, школы, секции, спорт, врачи. Времени и сил ни на что больше не остается. По ночам она готовит, потому что времени на это просто нет», — отметил Дмитрий.

Исхаков отмечает красоту женщины, говоря о ее «замечательной биохимии». Фотограф признает, что часто видит подругу усталой, но вот грустной или унылой — никогда.

Из-за рода деятельности Исхаков вхож в разные круги общества: общается и со звездами, и с богемой. Среди его знакомых много самых разных женщин, с детьми и без. Многие приехали покорять Москву и делать здесь карьеру. Сами зарабатывают себе на жизнь, оплачивают жилье и воспитывают детей. По мнению фотографа, это умные и сильные женщины, которые заслуживают уважения.

Однако нежелающие самостоятельно себя обеспечивать раздражают Исхакова. Фотограф заявил, что редко берется судить кого-то. Но все же отметил, что в современном мире у женщин есть желание легких денег. Это неправильно и губительно.

Исхаков резко высказался о так называемых, содержанках.

«Мечтают найти себе богатого мужика, пусть он все это возьмет на себя. Это же дичь! Я знаю таких, которые имеют такого богатого мужчину, который их полностью обеспечивает, возит на отдых, избавляет от необходимости трудиться. Но активно изменяет. Девушки это знают, но терпят. Работа для лохов», — заявил бывший муж Полины Гагариной.

Сам Исхаков развелся с певицей в январе этого года. Не так давно он жаловался на обрушившийся на него негатив и поступающие злостные угрозы с свой адрес.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.