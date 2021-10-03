«Вы верите в это?»: Гагарина впервые прокомментировала слухи, что не дает Исхакову видеться с дочкой

Как отметила певица, ее бывший муж общается с наследницей практически каждый день.

Певица Полина Гагарина в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ впервые прокомментировала слухи, якобы она не дает своему бывшему мужу модному фотографу Дмитрию Исхакову видеться с их общей дочкой Мией.

«Ну вы верите в это? Они видятся практически каждый день. Почему подает в суд? Этот вопрос надо задать ему». Полина Гагарина

Сам Дмитрий Исхаков придерживается несколько другой точки зрения. «Я думаю, что мы найдем общий язык с Полиной, но пока все непросто. Когда я свободен, то всегда езжу к дочери», — заметил модный фотограф.

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Напомним, что Дмитрий Исхаков и Полина Гагарина развелись в прошлом году. Их общей дочери Мие в этом году исполнилось четыре года.

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