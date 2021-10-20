«Никогда больше не сделал к нему шага»: жена Танича объяснила, почему поэт не простил сына

Жена поэта-песенника Михаила Танича Лидия Козлова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснила, почему ее муж никогда не общался со своим единственным сыном Юрием. Он появился на свет в предыдущих отношениях.

«Когда предыдущая жена развелась с Таничем, то она заставила мальчика, которому было 14 лет, написать ему письмо. Оно было оскорбительным. Мальчик написал, что отказывается от отца, который сидит в тюрьме. Тогда Танич ничего ему не ответил, но тоже отказался от сына. Он никогда больше не сделал к нему шага». Лидия Козлова

Как отметила Лидия Козлова, сын Танича стал журналистом.

«Он писал стихи, и они были неплохими. Юра дружил со мной. Приходил в гости, но только когда Танич был в командировке. Он чувствовал вину перед отцом. Танич его так и не простил.

Юра общался с сестрами. Сын ушел из жизни на 27 лет раньше отца. Танич не поехал на похороны. Он отправился хоронить свою тетку, которая умерла в эти же сроки», — заявила Лидия Козлова.

Напомним, что Лидия Козлова и Михаил Танич прожили в браке более пятидесяти лет. У них родились две дочери.

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