«Про всех рассказывал»: жена Танича озвучила точное количество женщин в жизни поэта-песенника

«Много у него женщин было до меня. Потом он переродился. Он мне как-то сказал: «Я взял тебя на душу». Он не кидался словами просто так.

Про всех девушек рассказывал. У него было 37 женщин. Ему хотелось реабилитироваться передо мной. Он не встречал до меня то, что ему было нужно.

Его предыдущие жены — Женя, Ира — его не достойны. Они думали о себе. Ему было важно встретить человека, который поверит в него».