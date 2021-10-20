«Про всех рассказывал»: жена Танича озвучила точное количество женщин в жизни поэта-песенника

Жена поэта-песенника Михаила Танича Лидия Козлова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» озвучила точное количество женщин в жизни своего мужа.
«Много у него женщин было до меня. Потом он переродился. Он мне как-то сказал: «Я взял тебя на душу». Он не кидался словами просто так.
Про всех девушек рассказывал. У него было 37 женщин. Ему хотелось реабилитироваться передо мной. Он не встречал до меня то, что ему было нужно.
Его предыдущие жены — Женя, Ира — его не достойны. Они думали о себе. Ему было важно встретить человека, который поверит в него».
Как отметила Лидия Козлова, ее муж однажды отправил стихи Булате Окуджаве и тот ответил.
«К нему после приезжала Понаровская, Апина, Успенская. Он давал им советы. Он им говорил: «Но моя жена все равно лучше вас», — заявила Лидия Козлова.
Напомним, что Лидия Козлова и Михаил Танич прожили вместе более пятидесяти лет. В браке у них родились две дочери.
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