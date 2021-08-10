«По концепции не укладывалась»: Долина рассказала, почему не спела «Погоду в доме» на юбилейном концерте

Как отметила звезда, без исполнения этой песни зрители никогда не хотят ее отпускать со сцены.

Певица Лариса Долина в Instagram пояснила, почему хит «Погода в доме» не прозвучал на ее юбилейном концерте, который состоялся в апреле нынешнего года.

«До сих пор зрители меня не отпускают со сцены без этой песни. За исключением разве что моего юбилейного концерта 25.04. И то только потому, что по концепции она просто в ту программу не укладывалась». Лариса Долина

Как отметила Лариса Долина, у песни «Погода в доме» есть, как почитатели, так и противники. При этом фанатов композиции, конечно, намного больше. Сама она заметила, что песня занимает в ее репертуаре почетное место, хотя ей уже очень много лет.

Напомним, что композиция «Погода в доме» принадлежит авторству Руслана Горобца и Михаила Танича, которые к большому сожалению уже ушли из жизни. Она стала поворотным моментов в творчестве Ларисы Долиной. Исполнительница вмиг проснулась знаменитой.

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