Будто «арбузами» порвала: Карнавал с трудом разместила сочный бюст в сексуальном платье с прорезью спереди

Звезда Сети в таком виде отправилась в ночной клуб в Арабских Эмиратах.

Валя Карнавал решила потрясти публику одного из ночных клубов в Дубае. Сюда девушка прибыла на отдых и явно не намерена скучать.

Она сразу по прилете отметилась на пляже, а вечером надела самое сексуальное платье, которое можно представить и отправилась покорять увеселительное заведение.

Тиктокерша выбрала облегающую модель мини с расцветкой «шахматы», демонстрируя все прелести своей фигуры. На внушительной груди Валя решила сделать особенный акцент, уложив ее в уютное местечко наряда с прорезью спереди. Бюст настолько выпирал из этой зоны, что казалось — прорвал одежду именно он.

Карнавал в качестве аксессуаров выбрала сумочку минодьер, босоножки с кареобразным мысом, кулон на тонкой цепочке и и крупные серьги-кольца.

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