«Клевета и ложь никогда долго не живут»: Полина Гагарина ответила на обвинения в плагиате

Певица Полина Гагарина в сторис Instagram ответила на обвинения в плагиате, которые порой поступают в ее адрес.
«Незаслуженно обвиняют в плагиате. Почему молчите?» — спросил один из пользователей.
«Отвечать — значит оправдываться. Опускаться на уровень разборок. Я никогда не буду отвечать на провокации. А клевета и ложь никогда долго не живут. Можете этот ответ переложить и на другой интересующий всех вопрос».
Напомним, что Полину Гагарину обвиняет уже несколько лет в плагиате другая известная певица Ольга Кормухина. Она считает, что яркая исполнительница украла у нее аранжировку композиции «Кукушка». Кормухина даже обращалась в суд по этому поводу.
Смотрите также:
Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.