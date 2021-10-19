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«Клевета и ложь никогда долго не живут»: Полина Гагарина ответила на обвинения в плагиате

По словам певицы, она не собирается опускаться на уровень разборок.

«Клевета и ложь никогда долго не живут»: Полина Гагарина ответила на обвинения в плагиате
Полина Гагарина. Фото: Globallookpress.com

Певица Полина Гагарина в сторис Instagram ответила на обвинения в плагиате, которые порой поступают в ее адрес.

Полина Гагарина
Полина Гагарина. Фото: Globallookpress.com

«Незаслуженно обвиняют в плагиате. Почему молчите?» — спросил один из пользователей.

«Отвечать — значит оправдываться. Опускаться на уровень разборок. Я никогда не буду отвечать на провокации. А клевета и ложь никогда долго не живут. Можете этот ответ переложить и на другой интересующий всех вопрос».

Полина Гагарина

Напомним, что Полину Гагарину обвиняет уже несколько лет в плагиате другая известная певица Ольга Кормухина. Она считает, что яркая исполнительница украла у нее аранжировку композиции «Кукушка». Кормухина даже обращалась в суд по этому поводу.

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