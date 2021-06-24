«Им, гагарам, недоступно наслажденье битвой жизни»: Кормухина — резко о «Кукушке» и Гагариной

Певица Ольга Кормухина, говоря о песне «Кукушка» в исполнении Полины Гагариной, заявила, что в Америке просто было бы невозможно перепеть чужой хит и при этом не столкнуться с проблемами и законом. В России, к сожалению, это повседневная практика. Украсть чужой продукт средь бела дня ничего не стоит.

«Как говорил мой земляк Максим Горький: «Им, гагарам, недоступно наслажденье битвой жизни». Нельзя петь такую песню с голой задницей и стрип-балетом».

Ольга Кормухина

Как заметила Ольга Кормухина, она исполнила в свое время композицию музыканта Виктора Цоя, пройдя огромный жизненный опыт. Петь такую песню в распутных нарядах просто непозволительно. Кроме того, Кормухина подчеркнула, что свою аранжировку Полине Гагариной она не продавала, как думают некоторые ее поклонники, сообщает «Собеседник».

Напомним, что Ольга Кормухина еще в 2019 году подала в суд на Полину Гагарину. Она считает, что звезда украла у нее наглым образом аранжировку на песню «Кукушка».

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