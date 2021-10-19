«Я, например, знала об их романе»: Спиркина назвала безобразием откровения Прокловой о Табакове

Как отметила актриса, ее коллега просто сделала себе пиар на этой гнусной истории.

Актриса Ольга Спиркина заявила, что ее коллега Елена Проклова поступила просто безобразно, когда раскрыла всю правду об отношениях с режиссером Олегом Табаковым. Причем сделала это после смерти мэтра, что делать было нельзя.

«Я, например, знала об их романе, но я знаю также, что он ей и профессионально очень помог, об этом же она не рассказала. О таких вещах надо молчать. Представляете, сколько скелетов у нас в шкафу, а давайте мы все достанем и будем выставлять напоказ». Ольга Спиркина

Как отметила Ольга Спиркина, о подобных вещах можно говорить только в суде. В данном же случае Прокловой просто захотелось скандала и лишнего пиара. Однако отомстить режиссеру у актрисы не получилось. Олег Табаков уже умер и ему больно уже не сделать, сообщает «Собеседник».

Напомним, что в программе «Секрет на миллион» на канале НТВ в апреле этого года актриса Елена Проклова заявила, что в пятнадцатилетнем возрасте ее домогался известный режиссер. Имени его она не озвучила, но все догадались, о ком шла речь.

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