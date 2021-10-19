«Я, например, знала об их романе»: Спиркина назвала безобразием откровения Прокловой о Табакове

Актриса Ольга Спиркина заявила, что ее коллега Елена Проклова поступила просто безобразно, когда раскрыла всю правду об отношениях с режиссером Олегом Табаковым. Причем сделала это после смерти мэтра, что делать было нельзя.
«Я, например, знала об их романе, но я знаю также, что он ей и профессионально очень помог, об этом же она не рассказала. О таких вещах надо молчать. Представляете, сколько скелетов у нас в шкафу, а давайте мы все достанем и будем выставлять напоказ».
Как отметила Ольга Спиркина, о подобных вещах можно говорить только в суде. В данном же случае Прокловой просто захотелось скандала и лишнего пиара. Однако отомстить режиссеру у актрисы не получилось. Олег Табаков уже умер и ему больно уже не сделать, сообщает «Собеседник».
Напомним, что в программе «Секрет на миллион» на канале НТВ в апреле этого года актриса Елена Проклова заявила, что в пятнадцатилетнем возрасте ее домогался известный режиссер. Имени его она не озвучила, но все догадались, о ком шла речь.
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