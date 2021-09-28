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«Мама Саши хотела, чтобы я была ее невесткой»: Проклова — об отношениях с Пороховщиковым

Как отметила актриса, коллега активно звал ее замуж, но она в итоге не согласилась.

«Мама Саши хотела, чтобы я была ее невесткой»: Проклова — об отношениях с Пороховщиковым
Елена Проклова. Фото: Globallookpress.com

Актриса Елена Проклова в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале призналась, что актер Александр Пороховщиков звал ее замуж, однако она ответила ему категорическим отказом.

Александр Пороховщиков
Александр Пороховщиков. Фото: Globallookpress.com

«Любой красивой женщине, которая попадалась на его пути, он предлагал руку, сердце и свое родовое гнездо… Мама Саши хотела, чтобы я была ее невесткой. Они даже собрали на меня досье».

Елена Проклова

Как отметила Елена Проклова, Александр Пороховщиков активно рассказывал о ней своей матери. Женщина выбор сына одобряла, но в итоге до ЗАГСа они так и не дошли.

Напомним, что Александр Пороховщиков в 1995 году женился на женщине по имени Ирина, с которой прожил почти 30 лет. Он ушел из жизни в 2012 году. Знаменитому актеру было 73 года.

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Александр ПороховщиковЕлена ПрокловаИрина ПороховщиковаПервый каналПрограмма "Пусть говорят"