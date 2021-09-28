«Мама Саши хотела, чтобы я была ее невесткой»: Проклова — об отношениях с Пороховщиковым

Как отметила актриса, коллега активно звал ее замуж, но она в итоге не согласилась.

Актриса Елена Проклова в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале призналась, что актер Александр Пороховщиков звал ее замуж, однако она ответила ему категорическим отказом.

«Любой красивой женщине, которая попадалась на его пути, он предлагал руку, сердце и свое родовое гнездо… Мама Саши хотела, чтобы я была ее невесткой. Они даже собрали на меня досье». Елена Проклова

Как отметила Елена Проклова, Александр Пороховщиков активно рассказывал о ней своей матери. Женщина выбор сына одобряла, но в итоге до ЗАГСа они так и не дошли.

Напомним, что Александр Пороховщиков в 1995 году женился на женщине по имени Ирина, с которой прожил почти 30 лет. Он ушел из жизни в 2012 году. Знаменитому актеру было 73 года.

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