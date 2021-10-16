«Нельзя валить в одну кучу»: Проклова высказала Булановой все, что о ней думает

В апреле этого года Елена Проклова решилась на откровения в студии у Леры Кудрявцевой. Актриса призналась, что в юности подверглась домогательствам, чем вызвала бурю обсуждений в Сети.

Не осталась в стороне и Татьяна Буланова. Певица отметила, что никогда бы о таком не рассказывала, если бы в ее жизни случилось нечто подобное. Также артистка назвала все этой проституцией. Проклова молчать не стала.

«Это другая история. Нельзя все валить в одну кучу и нельзя осуждать человека, который рассказывает о своей беде. И мазать все одной красной. Мне кажется, что это неправильно и недобро», — цитирует актрису Газета.Ru.

Напомним, в 15-летнем возрасте Проклова пережила любовную связь со знаменитым актером. Имя его актриса называть не стала, но отметила, что человека уже нет в живых.

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