«Было очень страшно»: Костенко готовится к появлению третьего ребенка

Модель Анастасия Костенко вот-вот станет мамой в третий раз. Но переживает, как бы процесс не начался раньше положенного срока – она боится родить недоношенного ребенка.

«Сегодня тренировочные схватки сами себя превзошли. Идут на конкретное усиление. Было очень страшно, так как официально доношенным сынок будет считаться в субботу!», — рассказала беременная модель.

Дело в том, что обе старших дочки у нее появились на свет раньше, чем прогнозировал врач. Но положенные недели, чтобы дети считались доношенными, она отходила. А сейчас с сыном она испытывает тревогу и надеется доходить.

Напомним, что для футболиста Дмитрия Тарасова будущий малыш станет уже четвертым по счету ребенком. От первого брака у него есть 12-летняя дочь Ангелина, с Костенко две дочки, и сейчас вот-вот появится сынок.

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