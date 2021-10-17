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Скоро мама: беременная Костенко незадолго до родов показала свой внушительный живот

Жена футболиста Дмитрия Тарасова носит под сердцем третьего ребенка.

Скоро мама: беременная Костенко незадолго до родов показала свой внушительный живот
Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов. Фото: instagram.com/kostenko.94/

В большой семье футболиста Дмитрия Тарасова и модели Анастасии Костенко грядет счастливое событие. Вот-вот супруги снова станут родителями.

Анастасия Костенко носит под сердцем третьего ребенка. И уже совсем скоро на свет появится долгожданный сын. В микроблоге у себя беременная модель показала, каким уже внушительным является ее животик незадолго до родов.

«36 недель», — подписала фото Костенко.

Анастасия Костенко. Фото: instagram.com/kostenko.94/

Это будет третий ребенок для девушки – первые две дочки, старшей три годика, младшей два. А Тарасов отцом станет в четвертый раз – у него есть 12-летняя дочь Ангелина от первого брака.

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