Скоро мама: беременная Костенко незадолго до родов показала свой внушительный живот

В большой семье футболиста Дмитрия Тарасова и модели Анастасии Костенко грядет счастливое событие. Вот-вот супруги снова станут родителями.

Анастасия Костенко носит под сердцем третьего ребенка. И уже совсем скоро на свет появится долгожданный сын. В микроблоге у себя беременная модель показала, каким уже внушительным является ее животик незадолго до родов.

«36 недель», — подписала фото Костенко.

Это будет третий ребенок для девушки – первые две дочки, старшей три годика, младшей два. А Тарасов отцом станет в четвертый раз – у него есть 12-летняя дочь Ангелина от первого брака.

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