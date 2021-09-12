Тарасов показал старшую дочь вместе с детьми Костенко на семейной прогулке

В одной из последних Stories личного микроблога футболиста Дмитрия Тарасова появилась запись, в которой знаменитость прогулялся с дочерьми в одинаковых курточках.

Бывший возлюбленный телеведущей Ольги Бузовой поинтересовался у старшей дочери Миланы, не хочет ли она выйти во двор с папой. Тарасов часто бывает на соревнованиях и спортивных сборах, поэтому прогулка с детьми для него много значит. В эти минуты отец двоих девочек успевает насладиться прекрасными семейными моментами.

Дмитрий нарядил Еву и Милану в утепленные худи и джоггеры песочного оттенка. Сверху Тарасов накинул дочерям куртки с сиреневыми и розовыми узорами. Малышки в одинаковых розовых ботиночках кормили во дворе собаку. Вместе с девочками в кадре оказалась и дочь Тарасова от первого брака. Ангелина Тарасова наблюдала, как сестренки кормят общую любимицу Тару.

Напомним, Дмитрий Тарасов развелся с матерью старшего ребенка в 2012 году. Оксана Пономаренко родила футболисту в 2009 году дочь Ангелину.

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